Brunei'de Türkiye Kültür Günü Etkinliği - Son Dakika
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Brunei'de Türkiye Kültür Günü Etkinliği

Brunei\'de Türkiye Kültür Günü Etkinliği
29.07.2025 21:32
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Bandar Seri Begavan'da düzenlenen Türkiye Kültür Günü'nde Türk kültürü interaktif sergilerle tanıtıldı.

Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'daki Brunei Darusselam Üniversitesinde "Türkiye Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Türk tarihi, sanatı ve kültürü, Brunei Darusselam Üniversitesinde düzenlenen "Türkiye Kültür Günü" etkinliğinde, öğrencilere ve halka yönelik etkileşimli ve şenlikli sergilerle tanıtıldı.

Üniversite tarafından Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve Brunei Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen etkinlikle ebru sanatı, okçuluk, müzik ve mutfak kültürü "Türkiye'den Kareler Sergisi" ve stantlar aracılığıyla tanıtılarak halkın katılımının artırılması amaçlandı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Hamit Ersoy, Brunei Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür Daimi Müsteşar Yardımcısı Dr. Siti Norkhalbi binti Hj Wahsalfelah, YEE Brunei Koordinatörü Lale Ersoy, UBDCorp Genel Müdürü Mohd Iswandi bin Hj Maaruf, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ersoy, açılış konuşmasında Türk kültürünün dünyada giderek daha görünür ve tanınır hale geldiğini belirterek görevi sırasında Brunei'de de Türk kültürüne yönelik artan bir ilgi ve etkileşime şahit olduğunu ifade etti.

Ersoy, "Bir kültürü ve onun cazibesini daha derinlemesine anlamanın anahtarı, dilini öğrenmekten geçer. Artık Brunei'de 14 farklı kurumda düzenli olarak verilen Türkçe dil kursları sayesinde, ülkelerimiz arasındaki halklar arası etkileşimde olumlu bir büyüme görüyoruz." dedi.

YEE Brunei Koordinatörü Lale Ersoy da geleneksel Türk okçuluk teknikleriyle eğitilen Bruneili sayısının "etkileyici derecede yüksek" olduğunu söyleyerek "Şu anda Türkiye Okçuluk Vakfı (Okçular Vakfı) ile işbirliği halinde Ar Rafi Archery tarafından sertifikalandırılmış 15 binden fazla Bruneili okçumuz bulunuyor." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, Türkiye'de her seviyedeki öğrenim için Türkiye bursları veya özel kaynaklarla sağlanan zengin eğitim ve mesleki fırsatlar hakkında da bilgi verildi.

Katılımcılar, ney ve Türk Halk Müziği eşliğinde, tarihi öneme sahip bir lezzet olan çiğ köfte yapımını canlı seyrederken Şanlıurfa sıra gecesi geleneğini de görme imkanı buldu.

Kaynak: AA

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