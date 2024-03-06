BŞEÜ, \'ARSLAN İHA\' projesiyle TEKNOFEST 2024\'e katılacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün, Türkiye'nin tek teknoloji etkinliği olan "TEKNOFEST 2024"e 'ARSLAN İHA' projesi ile yer alacağı bildirildi.
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan, Türkiye'nin modernleşme ve sanayileşme sürecinde karşılaşılan özgüven eksikliğine dikkat çekerek, bu durumu aşmanın yolunun teknolojik üretimler yapmak ve ihracatı ithalatın üzerine çıkarmak olduğunu vurguladı.
TEKNOFEST'in bu noktada önemli bir rol üstlendiğini aktaran Prof. Dr. Mindivan şunları kaydetti:
"BŞEÜ öğrencileri, TEKNOFEST 2024 kapsamında 'ARSLAN İHA" projesiyle öne çıkarak Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliğinde yer alacaklar. Kendi üretimleri olan yüksek performanslı İHA tasarımı ve özgün yazılımlarıyla dikkat çeken ekip, ulusal ve uluslararası alanda üniversitelerini en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Projede yer alan öğrenciler, edindikleri deneyim ve birikimlerle geleceğin mühendisleri olma yolunda önemli adımlar atıyorlar. BŞEÜ öğrencileri, TEKNOFEST 2024'te Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkı sağlayacak projelerle sahne alacakları için gururlu ve heyecanlılar. Bu önemli etkinlik, üniversitenin ve genç mühendislerin potansiyelini sergilemek adına büyük bir fırsat olacak."
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