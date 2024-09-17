BŞEÜ'de Devir Teslim Töreni

Güncel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Meslek Yüksekokulu ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile üniversite yönetiminin yer aldığı törende, Meslek Yüksekokulu Müdürlük görevinde bulunan Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz'e ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığını yürüten Oktay Selim Karaca'ya geçmiş dönemdeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaplancıklı, daha sonra Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine getirilen Doç. Dr. Akpınar Bozaran'a ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Harun Tuncel'e yeni görevinde başarılar diledi.