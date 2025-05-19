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Bu Hafta Dünyada Sanat Etkinlikleri

Farklı şehirlerde tiyatro, konser ve film festivalleriyle dolu bir sanat haftası geçiyor.

19.05.2025 12:31
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Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Death Becomes Her" adlı 1992 yapımı kült filmden aynı adla uyarlanan müzikal, New York'ta Lunt-Fontanne Theatre'da, Darren Criss ve Helen J. Shen'in başrollerini paylaştığı Kore-İngiliz müzikal komedisi "Maybe Happy Ending" Belasco Theatre'da, Küba müziğinin efsanevi grubunun hikayesini anlatan "Buena Vista Social Club" müzikali de Gerald Schoenfeld Theatre'da 31 Mayıs'a kadar izlenebilecek.

Puccini'nin ünlü operası "Madama Butterfly", 21 Mayıs'ta Japonya'nın Shibuya şehrindeki Yeni Ulusal Tiyatro'da sahnelenecek. Madama Butterfly rolünü Kobayashi Atsuko canlandıracak.

Lübnan'daki Caracalla Dans Tiyatrosu, 23 Mayıs'a kadar Theatre Caracalla'da "One Thousand and One Nights" eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Müziği punk rock enerjisiyle ve bluesun ritmiyle kaynaştıran Slovenyalı Shaun Banks, 23 Mayıs akşamı Saraybosna Caffe Art Hadzici sahnesinde gitar ve davul çaldığı canlı bir gösteri sunacak.

Mısır'ın ünlü müzisyenlerinden Sayed Darwish'in eserlerinden oluşan "El Beruka" opereti, 22-23 Mayıs'ta İskenderiye Kütüphanesi'nde sahnelenecek.

Japonya turnesine çıkan Fransız tekno müzik sahnesinin önemli isimlerinden Laurent Garnier, 24 Mayıs'ta Tokyo'da Shibuya Womb'ta sahne alacak.

Cape Town Operası, Verdi'nin sevilen eseri Aida'yı tamamen Afrikalı bir kadroyla ve fütüristik bir yeniden yorumlamayla sunuyor. ABD'li şef Kamal Khan'ın Cape Town Filarmoni Orkestrası'nı yönettiği 56 şarkıcı ve dansçıdan oluşan koro 23 Mayıs'ta Artscape Cape Town Opera'da izlenebilecek.

Lübnanlı besteci, şarkıcı ve ud ustası Marcel Khalife, nesiller arası köprü kuran bir performansta oğlu virtüöz piyanist Rami Khalife ile birlikte 25 Mayıs'ta Dubai Operası'nda hayranlarıyla buluşacak.

Sergiler

"Mula Pala-Pala Mula" adlı sergi, Endonezya Cakarta'da yer alan ISA Art Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Endonezya'nın kültürel mirasını yansıtan eserlere yer verilen sergi, 30 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Andy Warhol'un ilham perisi Candy Darling'e adanan "Pieces of Candy" sergisi, 31 Mayıs'a kadar New York Life Gallery'de ziyaret edilebilir.

Film Festivalleri

Jüri başkanlığını oyuncu ve yönetmen Juliette Binoche'nin üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'nde 19 film, Altın Palmiye için yarışacak. Fransa'daki festivalde bu yıl Onursal Altın Palmiye Ödülü Robert de Niro'ya verilecek. Festival, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen uluslararası belgesel film festivali "Beldocs", 21-27 Mayıs'ta izleyicileri ağırlayacak. Dört kategoride düzenlenen festivalin "Odaktaki Ülke" bölümünde ise bu yıl Polonya yer alıyor.

Belgesel, animasyon ve kısa filmlerin yer aldığı, Avrupa'nın en eski festivallerinden biri olan "Krakow Film Festivali", 25 Mayıs'ta Polonya'nın Krakow şehrinde başlıyor. 1998'den beri "Ejderhaların Ejderhası" adlı uluslararası bir yaşam boyu başarı ödülü verilen festival, 1 Haziran'a kadar katılımcıları ağırlayacak.

Tayvan'ın Taipei şehrinde iki yılda bir düzenlenen, belgesel filmlerin izleyiciyle buluştuğu Tayvan Uluslararası Belgesel Festivali (TIDF), yarın başlıyor. 25 Mayıs'a kadar devam edecek festivalde, Uluslararası, Asya ve Tayvan olmak üzere 3 büyük ödül sahiplerini bulacak.

Almanya'nın Münih kentinde 1985'ten beri düzenlenen, Avrupa'nın en büyük belgesel film festivallerinden biri olan "DOK.fest", 25 Mayıs'a kadar sinemaseverlerle buluşacak.

İspanya'da Lanzarote'de düzenlenen 25. Uluslararası Film Festivali, 60'tan fazla film gösterimi, kısa film yarışmaları ve sinema atölyeleri ile 24 Mayıs'a kadar izleyicileri bekliyor.

Konserler

Dünyaca ünlü Arnavut şarkıcı Dua Lipa, 19 ve 20 Mayıs'ta Almanya'nın Hamburg, 23 ve 24 Mayıs'ta ise Fransa'nın Paris şehrinde müzikseverlerle buluşacak.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny, 22 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de konser verecek.

Amerikan alternatif folk müzik grubu "The Lumineers", Avrupa'nın 5 şehrinde sahne alacak. Grup bugün Belçika'nın başkenti Brüksel, yarın Fransa'nın başkenti Paris, 22 Mayıs'ta Galler'in başkenti Cardiff, 24 Mayıs'ta İngiltere'nin Londra ve 25 Mayıs'ta Manchester kentinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Kanadalı şarkıcı Tate McRae, bugün İngiltere'nin Birmingham, yarın Londra, 24 Mayıs'ta ise Manchester şehrinde dinleyicilerle buluşacak. McRae 23 Mayıs'ta da İskoçya'nın Glasgow kentinde konser verecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 6 film vizyona giriyor.

Tom Cruise'un başrolde oynadığı "Görevimiz Tehlike" serisinin son filmi "Mission: Impossible - The Final Reckoning", 23 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. Hayley Atwell, Esai Morales, Pom Klementieff, Simon Pegg, Mariela Garriga gibi isimlerin rol aldığı filmi Christopher McQuarrie yönetiyor.

Jon Avnet tarafından yazılan ve yönetilen, başrollerinde Neal McDonough, Mykelti Williamson, Christopher McDonald, Sarah Jones ve Daylon Swearingen'in yer aldığı "The Last Rodeo", Karan Kandhari'nin ilk yönetmenlik deneyimi olan, Radhika Apte, Ashok Pathak ve Chhaya Kadam'ın oyuncu kadrosunda bulunduğu "Sister Midnight" 23 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

ABD'de ayrıca 21 Mayıs'ta "Joe List: Small Ball", 23 Mayıs'ta ise "Lilo & Stitch" ve "Trail of Vengeance" filmi vizyona girecek.

Kaynak: AA

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