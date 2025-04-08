Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Birinci Yılını Kutladı

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, göreve gelişinin birinci yılında belediye birimlerini ziyaret ederek çalışanlarına teşekkür etti. Birlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Duman, "Güzel ilçemiz Buca'nın tarihi ve kültürel birikimlerinden ilham alarak çıktığımız bu yolda, sosyal belediyecilik ruhu ve katılımcı yönetim anlayışı ile hizmet üreterek geleceği inşa etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Mazbatasını 8 Nisan 2024 tarihinde alarak göreve başlayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediye birimlerini ziyaret ederek çalışanlarına teşekkür etti.

Doğup büyüdüğü kente hizmet etmenin kendisine büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Tam bir yıl önce parti büyüklerimiz ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in inisiyatifi ve değerli Bucalıların teveccühü ile bu önemli göreve geldim. Mazbatamı aldığım ilk gün yaşadığım heyecan nasılsa bugün de aynı heyecanı yaşıyorum. İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca'yı bölgenin gözde ilçesi yapmak için mesai arkadaşlarım ile birlikte hiç durmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

"Önceliğimiz sosyal belediyecilik"

Türkiye'de derin bir yoksulluk ve ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını bu nedenle belediyelerin temel hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çeken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Kent Lokantaları, askıda yemek uygulaması gibi hizmetlerimiz ile bir yıldır vatandaşlarımızın yanında olduk; olmaya da devam edeceğiz. Diyabet hastası çocuk ve gençlerimize ücretsiz sensör dağıtımı, gençlik merkezleri, okul öncesi eğitim merkezlerimiz, öğrenci yurtlarımız ile ilçemizde yaşayan binlerce vatandaşımızın kalbine dokunduk. Bunun yanında temel hizmetlerimizde de değerli çalışmalara imza attık. İlçe genelinde görev sürem boyunca 25 bin 900 ton asfalt serimi gerçekleştirdik; 5 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. Yeşil alanlara bin 226 adet çalı grubu bitki, 350 adet çalı ve ağaç, 4 bin 500 mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdik. 220 adet parkın tesisat tamirini yaptık; tesisatı bulunmayan alanlarda ise arazözlerle 30 bin ton sulama işlemi yapıldı."