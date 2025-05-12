Buca Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Matine

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin Anneler Günü dolayısıyla hazırladığı "Mikrop'la Kadınlar Matinesi" yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Buca Belediyesi, ilçede yaşayan annelerin unutamayacakları bir gün geçirmeleri amacıyla Anneler Günü'nde Gölet Tesisleri Alacarte Restoran'da Kadınlar Matinesi düzenledi. "Mikrop" lakaplı İzmirli sanatçı Hikmet Durmuş'un sahne aldığı program, büyük bir coşku içerisinde geçti. Sanatçı Mikrop, günün sevilen parçalarını Bucalı anneler için seslendirirken, matine boyunca anneler bol bol dans edip, şarkılar söyledi.

Başkan Duman, "Hayatımızın en kıymetli, en değerli varlıkları annelerimize olan sevgi ve minnettarlığımızı göstermek için bugün çok özel ve anlamlı bir gün. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.