(İZMİR) - Buca Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Buca Kitap Günleri" sona erdi. Hasanağa Bahçesi'nde 19 ile 25 Mayıs günleri arasında düzenlenen renkli etkinliklerde onlarca yazar, akademisyen ve sanatçı, kitapseverlerle buluştu.

1. Buca Kitap Günleri'nin kapanışında konuşan Belediye Başkanı Görkem Duman, Kitap Günleri'ni gelenekselleştireceklerini belirterek, "Bir hafta boyunca bizlerle birlikte olan konuklarımıza ve kitapseverlere çok teşekkür ediyoruz. Buca adına dolu dolu bir hafta yaşadık, çok mutluyuz" dedi.

Buca Kitap Günleri'nin onur konuğu, usta şair Şükrü Erbaş oldu. "Türkülerin Kalbinden" başlıklı programla Bucalılarla buluşan Erbaş'a, Başkan Duman tarafından Onur Ödülü takdim edildi. Etkinlikler kapsamında heykeltıraş Mehmet Latif Sağlam, Uygur Orhan ve Özlem Erhan tarafından sanatçı Edip Akbayram adına sembolik bir anıt yapıldı.

Organizasyona tiyatro sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın, yazar ve tarihçi Sinan Meydan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, gazeteci Ozan Gündoğdu, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Güler, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TV programcısı Gözde Şeker ve yerel basının tanınan ismi Ümit Kartal katıldı.

Kitap Günleri'nde ayrıca Pelin Batu, Mısra Öz, Meryem Göktepe, Gaye Boralıoğlu, Kübra Yeter, Fatma Esra Horasan ve Müjgan Çınar gibi çok sayıda kadın yazar da okurlarıyla buluştu.

Yazar, oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı ise 21 Mayıs Çarşamba akşamı yaptığı gösteri ile Kitap Günleri'ne renk kattı.

Etkinlik kapsamında Buca'nın minik sakinleri de unutulmadı. Çocuk Şenliği ile çocuklara kitaplarla iç içe eğlenceli bir gün sunuldu.