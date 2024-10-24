Bucak\'ta Samanlık Yangını

Burdur'un Bucak ilçesinde 3 bin saman balyasının zarar gördüğü samanlık yangını söndürüldü.
Ürkütlü köyünde Hüseyin A'ya (50) ait müstakil evde, ilk belirlemelere göre spiral taşlama makinesinden çıkan kıvılcımın samanlığa sıçraması nedeniyle yangın çıktı.
Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 bin saman balyası zarar gördü.
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