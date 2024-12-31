Bucak'ta Yağmur ve Kar, Doğayı Canlandırdı - Son Dakika
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Bucak'ta Yağmur ve Kar, Doğayı Canlandırdı

Bucak\'ta Yağmur ve Kar, Doğayı Canlandırdı

Burdur'un Bucak ilçesinde son günlerde etkili olan yağmur ve kar, dereleri doldururken, 4 yıl aradan sonra Toprak Düdeni şelalesi tekrar akmaya başladı. Kestel Dağı'ndaki kar kalınlığı bir metreyi aştı ve piknikçileri bölgeye çekti.

31.12.2024 10:51  Güncelleme: 10:54
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BURDUR'un Bucak ilçesinde son günlerde etkili olan yağmur ve kar dereleri doldurdu, dağlar beyaz örtüyle kaplandı. İlçede 4 yıldır akmayan Toprak Düdeni şelalesi de akmaya başladı.

Bucak ve çevresinde son 10 gündür yağmur ve kar etkili oldu. Yağışlar hem içme suyu hem de sulama suyu için yüzleri güldürdü. Bucak, Karapınar, Avdancık bölgesinden gelen Devlet Su İşleri (DSİ) kanalı su ile dolarak Kestel Ovası'nda bulunan Toprak ve Hacı Hatıp düdenlerine suların ulaşmasını sağladı. 4 yıldan fazladır bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle düdenlerde sular kesilirken, son yağışlar ise özellikle Toprak Düdeni şelalesini coşturdu.

PİKNİKÇİLER KAR KEYFİ YAPTI

Kar yağışıyla birlikte 2336 metrelik Burdur'un en yüksek dağı olan Kestel'in zirvesinde kar kalınlığı 1 metrenin üzerine çıktı. Kar, piknikçileri de Kestel Dağı'na çekti. Bölgede 4-5 yıldır kar yağışı göremeyenler Kestel'in Gurbet ve Kaynar mevkilerinde piknik yaptı.

Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bucak'ta Yağmur ve Kar, Doğayı Canlandırdı - Son Dakika

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