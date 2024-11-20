Budapeşte'de Çin Sanatı Sergisi Açıldı

BUDAPEŞTE, 20 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de "Çinli Xieyi: Çin Ulusal Sanat Müzesi'nden Sanat" sergisinde bir sanat eserini inceleyen ziyaretçi, 19 Kasım 2024.
Budapeşte'deki Macar Ulusal Müzesi, Macaristan ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü kutlamaları kapsamında salı günü "Çinli Xieyi: Çin Ulusal Sanat Müzesi'nden Sanat" sergisinin açılışını yaptı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
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