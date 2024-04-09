Bursa\'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı

Kuzey Amerika'da Tam Güneş Tutulması Heyecanı

Meksika, ABD ve Kanada'da gerçekleşen tam Güneş tutulması, on milyonlarca kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Güneş tutulmasının izlenebildiği ilk durak Meksika'nın Mazatlan kenti oldu. Yaklaşık 6500 kilometrelik bir hat üzerinden Kuzey Amerika'yı dolaşan tutulma, birçok kişiyi uzun mesafeler seyahat etmeye teşvik etti. Güneş tutulmasının yaşandığı yerlerde sıcaklık düşüşü ve hayvanların sessizleşmesi gibi ilginç olaylar da gözlendi. Beyaz Saray'da çalışanlar ve gazeteciler de tutulmayı gözlemlemek için bekledi. Ancak doktorlar, çıplak gözle Güneş tutulmasını izlemenin tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.