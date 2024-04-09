Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı - Son Dakika
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı

Bursa\'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı

BUDO İskelesi'nin yan tarafında bulunan tekne, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Tekne, bir kısmı üstte kalacak şekilde battı. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

09.04.2024 03:45  Güncelleme: 03:46
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı.

BUDO İskelesi'nin yan tarafında bulunan tekne, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Tekne, bir kısmı üstte kalacak şekilde battı.

Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı - Son Dakika
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