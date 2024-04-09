Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı.
BUDO İskelesi'nin yan tarafında bulunan tekne, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.
Tekne, bir kısmı üstte kalacak şekilde battı.
Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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Meksika, ABD ve Kanada'da gerçekleşen tam Güneş tutulması, on milyonlarca kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Güneş tutulmasının izlenebildiği ilk durak Meksika'nın Mazatlan kenti oldu. Yaklaşık 6500 kilometrelik bir hat üzerinden Kuzey Amerika'yı dolaşan tutulma, birçok kişiyi uzun mesafeler seyahat etmeye teşvik etti. Güneş tutulmasının yaşandığı yerlerde sıcaklık düşüşü ve hayvanların sessizleşmesi gibi ilginç olaylar da gözlendi. Beyaz Saray'da çalışanlar ve gazeteciler de tutulmayı gözlemlemek için bekledi. Ancak doktorlar, çıplak gözle Güneş tutulmasını izlemenin tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Meksika, ABD ve Kanada'da gerçekleşen tam Güneş tutulması, on milyonlarca kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Güneş tutulmasının izlenebildiği ilk durak Meksika'nın Mazatlan kenti oldu. Yaklaşık 6500 kilometrelik bir hat üzerinden Kuzey Amerika'yı dolaşan tutulma, birçok kişiyi uzun mesafeler seyahat etmeye teşvik etti. Güneş tutulmasının yaşandığı yerlerde sıcaklık düşüşü ve hayvanların sessizleşmesi gibi ilginç olaylar da gözlendi. Beyaz Saray'da çalışanlar ve gazeteciler de tutulmayı gözlemlemek için bekledi. Ancak doktorlar, çıplak gözle Güneş tutulmasını izlemenin tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gençlerde altın madalya kazanan Sinan Cankurt ve milli takım, Bolu'da çiçeklerle karşılandı. Cankurt, Türk spor tarihinde gençlerde Avrupa şampiyonluğunu elde eden ilk milli sporcu oldu. Milli takım antrenörü ve sporcuları da başarılarından dolayı kutlandı. Cankurt, önümüzdeki dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya almaya devam etmek ve olimpiyatta derece elde etmek istediğini belirtti.
Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gösteren 40 fotoğrafın yer aldığı 'Türkiye Yüzyılı' sergisi, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açıldı. Serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş katıldı. Sergi, Ege sahilleri, antik kentler, tarihi yapılar ve manzaraların yer aldığı 40 kareden oluşuyor.
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