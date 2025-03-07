Buenos Aires\'te Elektrik Kesintisi

BUENOS AİRES, 7 Mart (Xinhua) -- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in metropol bölgesinde yaşanan elektrik kesintileri yaklaşık 2 milyon kişiyi olumsuz etkiledi.
Yerel medyaya göre, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Ekonomi Bakanlığı da dahil olmak üzere hükümet binaları elektriksiz kaldı. Bazı banliyö tren hatları ve metro hizmetleri ise askıya alındı ya da sınırlandırıldı.
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