İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulundu. Kavuncu vatandaşlarla ve esnafla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Kavuncu, Tespit ettiğimiz ana problemler var bunlar hiç değişmiyor. İstanbul'un üç ana problemleminden biri düzensiz göç. Bir diğeri kentsel dönüşüm, beraberinde deprem riski. Bir diğer problem de ulaşım, trafik ve beraberinde otopark. Şu sokağa bakın, bir şerit var. Allah esirgesin burada çıkacak bir yangın ya da olası bir depremde buraya ne itfaiye aracı ne de ambulans girebilir. Bunlar kronikleşmiş problemler, belki son otuz yılın getirdiği birikimler. Çabalar gösterilse de bunlar çözülememiş. Bunlarla ilgili bizim çalışmalarımız var, biz hep sahadaydık. Yani bu gördüğünüz ekip, teşkilat tek odaklandığımız nokta vardı, İstanbullunun derdi, İstanbullunun ihtiyacı ve İstanbul'un meselesi ifadelerini kullandı.