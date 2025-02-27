BUILDEX 2025 İnşaat Fuarı Vancouver'da

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VANCOUVER, 27 Şubat (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde bulunan Vancouver Kongre Merkezi'nde düzenlenen BUILDEX 2025 inşaat fuarına katılan insanlar, 26 Şubat 2025.

Kanada'nın batısında düzenlenen BUILDEX 2025, inşaat sektörünün önde gelen kongre ve ticaret fuarlarından biri konumunda. Dünyanın dört bir yanından 350'den fazla katılımcının ağırlandığı iki gün süren etkinlikte en yeni ürün ve teknolojileri tanıtılıyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)