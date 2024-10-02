Bükreş'te Otomobil Fuarı Başladı

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BÜKREŞ, 2 Ekim (Xinhua) -- Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Bükreş Otomobil Fuarı'nın ilk gününde Çinli otomobil üreticisi Dongfeng Sokon'un Fengon 600 model spor kullanımlı aracını (SUV) inceleyen bir ziyaretçi, 1 Ekim 2024.

Fuarda onlarca konvansiyonel, hibrit ve elektrikli araç ile ekipman, self servis oto yıkama, parça, aksesuar ve servis alanlarında hizmet veren 600'den fazla markanın ürünleri 6 Ekim'e kadar sergilenecek. (Fotoğraf: Cristian Cristel/Xinhua)