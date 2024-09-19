Bulancak'ta İnşaatta Cansız Beden Bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde inşaat halindeki dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu.
İsmetpaşa Mahallesi Mukaddes Sokak'ta bir binanın ikinci katında inşaat halindeki dairede Azeri uyruklu boya ustası T.İ'nin (45) yerde hareketsiz yattığı görüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, T.İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
T.İ'nin, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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