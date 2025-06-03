Bulanık MYO'da Mezuniyet Coşkusu

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) mezuniyet töreni yapıldı.

Bulanık Gençlik Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan MYO Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, bir mezuniyet coşkusunu daha yaşamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bu anlamlı günde emeğin ve gayretin meyvesini birlikte topladıklarını belirten Yuca, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin mezuniyet sevincine ortak oluyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bilgiye ulaşmanın ötesinde bilgiyi hayata katmanın, sorumlulukla birleştiren genç bireyler yetişmenin yılı oldu. Öğrencilerimiz sadece derslerde değil, atölyelerde, sahada, gönüllülük faaliyetlerinde, kimi zaman bir köy okulunda kimi zaman bir esnafın yanında edindikleri deneyimlerle hem mesleklerine hem de memleketlerine hazırlandı. Bugün mezun ettiğimiz evlatlarımız Bulanık'ın yoğrulmuş toprağında yetişti."

Dereceye giren öğrencilere plaketlerinin verildiği törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okulun akademik ve idari personeli, öğrenciler ve veliler katıldı.