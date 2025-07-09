Bulanık'ta Traktörlere Reflektör Takıldı - Son Dakika
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Bulanık'ta Traktörlere Reflektör Takıldı

09.07.2025 15:25
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Bulanık'ta traktör römorklarına reflektör takarak gece görünürlüğü artırma projesi hayata geçirildi.

Muş'un Bulanık ilçesinde ölümlü kazaları önlemek ve gece görünürlüğü artırmak amacıyla traktör römorklarına reflektör takıldı.

Kaymakamlık koordinasyonunda Yoncalı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Reflektör Tak, Bir Işık Ol, Görünür Ol" ve "Çiftçiye Traktör, Traktöre Reflektör Gerekir" projeleri kapsamında Yoncalı Beldesinde program düzenlendi.

Belediye önündeki programda konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçe için tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Çiftçilerin tarlalarda gösterdiği özveriyle hem ailelerinin geçimini sağladığını hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"İnşallah birkaç gün içinde hasat zamanı başlayacak. Tarlalarımız bereketli olsun, alın terinizin karşılığını fazlasıyla alın. Ancak, ne yazık ki son yıllarda traktörlerimizin kara yollarında görünür olmaması nedeniyle can kayıplarına ve üzücü kazalara tanık olduk. Bunlar yürek yakan kayıplar. Bu etkinliği tam da bu yüzden Yoncalı beldemizde başlattık. Basit ama etkili bir çözüm olan reflektör, trafikte sizin görünürlüğünüzü artırarak hayat kurtaracak. Buradaki çiftçilerimiz bu konuda öncü olacak. Belediyemizin temin ettiği 400 reflektör bugün traktörlerimize takıldı. Tüm kurumlarımızla el ele vererek sizin için, sizin güvenliğiniz için çalışıyoruz."

Yoncalı Belediye Başkanı Fehim Kaya ise "Çiftçilerimiz bizim baş tacımız. Sizin emeğiniz olmasa sofralarımız bereketlenmez. Maalesef her yıl, özellikle gece saatlerinde ya da görüşün az olduğu zamanlarda, traktörlerin yeterince fark edilmemesi sonucu kazalar yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için bu projeye gönülden destek verdik. Belediye olarak 400 reflektörü temin ettik ve hepsini standartlara uygun şekilde traktörlerinize takıyoruz. Bu basit önlem hem sizin hem de trafikteki diğer sürücülerin canını koruyacak." dedi.

Konuşmaların ardından 400 reflektör traktör römorklarına takıldı, sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkın, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, AK Parti Bulanık Belediye Meclis Üyeleri Vahit Güner ve Onur Şafak ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

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