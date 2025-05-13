Denizli'nin Buldan ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gürkan Uz'un (47) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Sarımahmutlu Mahallesi'nde ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Uz'un cenazesi, incelemenin ardından Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Buldan'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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