Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov görevini Mariya Gabriel\'e devredecek

Bulgaristan'da Başbakan Nikolay Denkov'un görevini Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel'e devredeceği rotasyonla ilgili hazırlık çalışmaları sürüyor.

Eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ile Değişime Devam (PP)-Demokratik Bulgaristan (DB) ittifakı arasındaki koalisyonda, daha önce yapılan iç anlaşmaya göre, hükümet değişikliği 6 Mart'ta gerçekleşecek.

Başbakan Denkov, hazırlık çalışmalarına ilişkin basına yaptığı açıklamada, 9 aylık bir görev süresi için seçilen hükümetinin, belirlenen 6 Mart tarihinde istifa etmesinin ve aynı gün Mariya Gabriel'in başbakan olarak görevi devralmasının beklendiğini açıkladı.

Denkov, Dışişleri Bakanı Gabriel ile yeni hükümette yer alacak bakanların isimlerini hala görüşmediklerini aktardı.

Yeni hükümetteki bakanların isimlerini gelecek günlerde görüşeceklerini söyleyen Denkov, "Şimdiki bakanların bazıları, uğradıkları aralıksız eleştirilerden ötürü usandı. Bu eleştirilerin büyük bir bölümünün haksız ve kötü niyetli olduklarını düşünüyorum." dedi.

"Değerlendirmelerimizin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz"

Dışişleri Bakanı Gabriel de yaptığı açıklamada, yeni hükümette yer alacak bakanlarla ilgili analizleri sürdürdüklerini belirterek, "Her bir bakanla ilgili değerlendirmelerimizin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Gabriel, yeni hükümetteki dışişleri bakanının kim olacağı konusunda ise bilgi paylaşmadı.

9 aylık rotasyon süreci

Parlamentodan 6 Haziran 2023'te güvenoyu alan Denkov hükümetiyle ilgili GERB-PP/DB koalisyonunda yapılan iç anlaşmada, bu hükümete 9 aylık ömür verilmesi öngörülüyordu.

Net ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmadığı söz konusu anlaşmaya göre, Gabriel, başbakanlık görevini 9 aylık yeni dönem için devralacak.

240 üyeli Bulgaristan parlamentosunda, NATO ve AB yanlısı olan GERB-PP/DB koalisyonu 132 milletvekilliğine sahip. Koalisyon, yasama çalışmalarında 36 kişilik grubu olan, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi ile eşgüdümlü çalışıyor.

Anayasaya göre, bir hükümetin güvenoyu alabilmesi için 121 milletvekilinden destek alması yeterli.

Denkov hükümetinde, GERB partisini temsil eden tek bakanın Mariya Gabriel'in olduğunu iddia eden partinin lideri Boyko Borisov, hükümetin çalışmalarını sürekli eleştiriyor.

Borisov'un, "Denkov hükümeti, bir koalisyon değil, bir iktidar düzeneğidir." şeklindeki açıklaması yüzünden siyasi çevreler ve basın "koalisyon" yerine "düzenek" kavramını kullanıyor.