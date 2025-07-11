BULTİŞ 25. Yılını Kutladı

Komşu iki ülke arasında ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkiler alanında faaliyet gösteren Filibe merkezli Bulgar-Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ) kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü kutladı.

Filibe'de bir otelde düzenlenen kutlama etkinliğinde AA'ya konuşan BULTİŞ Genel Başkanı Donka Koleva, "Biz, Bulgaristan'da Bulgar-Türk ekonomik ilişkileri başta olmak üzere iki ülkenin iş insanları ve halkları arasındaki her türlü münasebeti destekleyen en eski teşkilatız." dedi.

Çalışmalarında insani ilişkileri daima ön planda tuttuklarını belirten Koleva, "Çeyrek yüzyıl dediğimizde, bu iki kelimenin ardında aslında birçok insan hikayeleri, sınavlar, başarılar ve somut sonuçlar yer alıyor. İki halk, iki kültür ve iki ekonomi arasında canlı bağlar oluşturduk. Ekonomi ve karşılıklı güven el ele giden iki unsurdur." ifadelerini kullandı.

"Bulgaristan'da 3 milyar avroya dayanan Türk özel yatırımları var"

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık da Büyükelçilik olarak BULTİŞ'in ticari alandaki faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını da takdirle takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"BULTİŞ'in 2023 yılında ülkemizde yaşanan depremlerden sonra gösterdiği dayanışmayı ve Türkiye'ye gönderdiği yardımları unutmamız mümkün değil. Ayrıca, kısa süre önce BULTİŞ'in, lösemiyi yenen minik kahramanlarımızın Bulgaristan'ı ziyaretine sunduğu katkılarını da bu alandaki hassasiyetinin bir göstergesi olarak görüyorum."

Uyanık, Bulgaristan'da 3 milyar avroya dayanan Türk özel yatırımların, 15 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk yatırımcılar, madencilikten yüksek teknoloji ve yenilenebilir enerjiye kadar çok geniş bir yelpazede faaliyette bulunarak burada dostumuz Bulgaristan'ın ekonomisine ve toplumuna katkılarını sunuyorlar. Bizler de bir yandan Türkiye'ye yatırım yapılmasını desteklerken, iş insanlarımızı Bulgaristan'daki yatırımlarını geliştirmeye ve çeşitlendirmeye teşvik ediyoruz."

Yakın zamanda (Bulgaristan ile Türkiye arasında) Kapitan Andreevo ve Lesovo sınır kapılarında başlayacak modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla iki ülke arasındaki her türlü potansiyelin daha etkin kullanılacağını vurgulayan Uyanık, "Stratejik ulaştırma güzergahlarının üzerinde bulunan Filibe, gerek Avrupa'ya ihracatımız gerek Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın 'sıla yolunda' olması bakımından da önemlidir." diye konuştu.

"Komşumuza, dostumuza, Kahramanmaraş depreminde yardıma koştuk"

Filibe Belediye Başkanı Kostadin Dimitrov, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Filibe'nin farklı etnisite ve dinlerin huzur içinde beraber yaşadığı, Avrupa'nın eski şehri olduğunu ifade ederek, "Komşumuza, dostumuza, Kahramanmaraş depreminde yardıma koşarak da samimi duygularımızı gösterdik. BULTİŞ girişimleri ile çadır, battaniye, temizlik malzemeleri, giyim eşyası ve diğer malzemeler ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Bu örgüt aynı zamanda öğrencilere finansal destek sağladı, kültürel etkinliklerini de teşvik ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'yi sıklıkla ziyaret ettiğine işaret eden Kostadinov, "Hayatımızda komşudan daha önemli bir şey yoktur. Türkiye'de her beş kişiden biri, sahip olduğu bir takım manevi bağlarından dolayı birkaç Bulgarca kelime biliyor. Bu insani sıcaklık çok güzel duygular uyandırır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den de katılımcıların olduğu etkinlik, Bulgar ve Türk folklor toplulukların sahne aldığı dans ve müziklerin sunumu ile devam etti.