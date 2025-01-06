Bünyan'da Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 5'i öğrenci 10 kişi yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 38 S 7107 plakalı minibüs ile Y.K. yönetimindeki 60 VB 330 plakalı otomobil, Bünyan- Özvatan kara yolunun Karakaya mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 5'i öğrenci 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ile Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yaralılara acil şifa temennisinde bulunan Metin, yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.