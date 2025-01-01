Bünyan\'da Sokak Köpeği Tabancayla Vuruldu

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KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde tabancayla vurulmuş halde bulunan sokak köpeği, tedavi altına alındı.

Bünyan ilçesi Mersinönü mevkii üzerinde dün tabancayla vurulmuş halde olan sokak köpeğini fark eden bir esnaf, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralı sokak köpeği, belediye ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) iş birliğiyle merkezdeki veteriner kliniğine getirildi. KAYHAKDER yetkilileri, tedavi altına alınan köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: KAYSERİ,