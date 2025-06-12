Burdur Belediye Başkanı Çalışmaları İnceledi

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Devlet Hastanesi altında yapımı süren 35 metrelik yol ve bin metrelik yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Ercengiz, "Hedefimiz, bu yolu en kısa sürede tamamlayarak siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunmak" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Başkan Yardımcısı Ali Say, Burdur Devlet Hastanesi altında yapımı süren 35 metrelik yol ve bin metrelik yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Ercengiz, "Çok kıymetli hemşehrilerimiz, Bugün Atatürk Mahallesi'ndeyiz. Burdur Devlet Hastanesi'nin alt kısmında yer alan 35 metrelik yolun yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu önemli güzergahı yalnızca üstyapısıyla değil, güçlü bir altyapıyla da destekleyerek uzun ömürlü ve sağlıklı bir yol haline getirmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz, bölgenin kot farkı açısından en düşük noktalarından biri olması nedeniyle, bin metrelik yağmur suyu drenaj hattı döşeyerek, su birikintilerinin önüne geçmek ve yağmur sularını güvenli şekilde uzaklaştırmak adına titiz bir altyapı çalışması yürütüyor. Ardından, bu alandaki trafik yükünü azaltacak olan 35 metrelik yolumuzun stabilize çalışmaları, yaya güvenliği için kaldırım düzenlemeleri ve son olarak da asfaltlama işlemleriyle yolumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Su İşleri Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz başta olmak üzere, ilgili tüm birimlerimiz koordineli şekilde bu alanda yoğun bir mesai yürütüyor. Hedefimiz, bu yolu en kısa sürede tamamlayarak siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunmak" dedi.