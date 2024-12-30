Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: "Bir kuruş borcumuz yok, erken seçim şart!"

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(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz katıldığı bir programda, "Bakın bizim Belediye olarak bir kuruş borcumuz yok. Belediyede en düşük maaş 25 bin civarında şu anki asgari ücretten bile fazla. Ne yapsalar başaramayacaklar. Burdur Belediyesi bünyesinde 800 çalışanımızla, mutlu güler yüzümüzle, Burdur için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kanal 15 ekranlarında yayınlanan "Burdur'un Nabzı" programının canlı yayın konuğu oldu. Program yapımcısı Bilal Karasakal ve Gazeteci Serkan Şimşek'in sorularını yanıtladı. Ercengiz, şunları söyledi:

"Şu anki Otogar yanında yer alan AVM arazisi davası, belediye lehine sonuçlandı. Bundan sonra bu alanda yatırım yapılabilir. Ayrıca bu programdan açık çağrımdır, gelin Burdurlular olarak ortak bir yatırım yapalım. AVM, sosyal tesis mi her neyse halka açık canlı yayında hep beraber değerlendirelim, bunu Burdurlu olarak bizler başaralım. Ama şu ana kadar ne bir sivil toplum örgütü ne bir yatırımcı geldi. İlerleyen zamanda dışarıdan bir yatırımcı gelir değerlendirirse 'keşke' demeyelim, biz yapalım. Yıllardır yol ekonomisinden konuşuruz. Geldiğimiz nokta çok az, ne satacağız yol kenarında, hangi markamız var Afyon gibi? Bizler ancak öncü olabiliriz, yatırımcılar bu cesareti göstermeli. Ama bu dönemde yatırımcı faizde parayı riske atmak istemiyor, böylesi ekonomik durumda yatırımcıyı bulmak da zor."

"Bizim burada tek müdahale alanımız etkin denetim yapmak"

Geçen günlerde Kurna rampasında yaşanan Halk otobüsü kazası hakkında da konuşan Ercengiz; "Öncelikli olarak üniversite yeri çok zorlu bir yer. Son yıllarda kış sert geçmiyor, yoksa Kurna rampası her an kapanabilir. Bir de ana arter yoldan ulaşım var. Hiç mi düşünülmedi? Ekonominin bu kadar zorlu olduğu bu dönemde zaten esnaf da zor ayakta duruyor. Alternatif hat açarak rekabet yapmak da çözüm değil. Bizim burada tek müdahale alanımız etkin denetim yapmak. Görevli arkadaşlarımızda bunu yapıyor zaten" dedi.

"Bu etkinlikleri kimsenin eleştirmeye hakkı yok"

İktidarın yapılan konserler üzerinden CHP'li belediyelere yüklenmesini de değerlendiren Ercengiz, şöyle devam etti:

"İktidar 2024 yerel seçimlerinde halen yenilgiyi kabul edemedi. Ayrıca bu borçlar 9 ayda olan borçlar değil. Neden belediyeler kendilerinde iken bunu kendi belediyelerine yapmadılar. Yıllarca ödenmesi gereken paraları çarçur edilmiş. Ay başında paralar kesilip geldiğinde belediye başkanı arkadaşlarımız mutlaka gereğini yapacaktır. Bizler aç kalırız, ama aç bırakmayız. İşçimizin mutlu olması için işçimize önce parasını veririz, olsun bir bina eksik yaparız. Bakın bizim Belediye olarak bir kuruş borcumuz yok. Belediyede en düşük maaş 25 bin civarında şu anki asgari ücretten bile fazla. Ne yapsalar başaramayacaklar. Burdur Belediyesi bünyesinde 800 çalışanımızla, mutlu güler yüzümüzle, Burdur için çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca konserler üzerinden bizlere baskı yapıyorlar. Bakın son 29 Ekim konserlerinde binlerce kişi etkinliklere katıldı. Para verip bu organizasyonlara kaç kişi gidebilecek bu ekonomik krizde? Bu etkinlikler de ekmek gibi su gibi bir ihtiyaç, ayrıca bu tür harcamalar belediye bütçemizin sadece yüzde 1'ini oluşturuyor. Bu etkinlikleri kimsenin eleştirmeye hakkı yok."

"Erken seçim şart"

Ekonomik zorluklara vurgu yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bu kadar zorluk ve ekonomik kriz içerisinde seçmen mutlaka sandığa gitmek isteyecektir. Emeklisi, işçisi, memuru bu zorlu yaşam içerisinde yer almak istemeyecek. Bunun sonu mutlaka bir seçim olur, erken seçim şart" diye konuştu.