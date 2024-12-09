Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Değerlendirme Toplantısı

Güncel

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, birim müdürleri ile değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Ercengiz, "Bu toplantılarda birimlerimizin çalışmaları hakkında bilgi alıyor, hemşerilerimize daha kaliteli hizmet sunmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, birim müdürleri ile değerlendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi. Meclis salonunda düzenlenen toplantıya Başkan Ercengiz'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, Mustafa Bozkurt, Ali Say ve ilgili birim müdürleri katıldı.

"En iyi hizmeti sunmak için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Ercengiz, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Şehrimiz için faydalı hizmetler sunabilmek amacıyla belediye birim müdürlerimizle düzenli olarak bir araya geliyoruz. Bu toplantılarda birimlerimizin çalışmaları hakkında bilgi alıyor, hemşerilerimize daha kaliteli hizmet sunmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burdur Belediyesi ailesi olarak birim müdürlerimizin ve personelimizin çalışmalarını yakından takip ediyor, kendilerine görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum. 2024 yılının son günlerini yaşadığımız bugünlerde, devam eden projelerimiz ve yatırımlarımızın geldiği aşamaları değerlendirdik, tamamlanan projelerin şehrimize kazandırdıklarımızı gözden geçirdik. Üçüncü dönemimizde de hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.