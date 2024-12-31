Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Yeni Yıl Mesajı

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2025 yılı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Burdur'umuzu daha yaşanabilir, daha güzel bir kent haline getirme hedefimiz doğrultusunda yoğun çalışmalarla geçecektir. 2025 yılının hepimiz için sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ercengiz mesajında, şunları kaydetti:

"Sevgili Hemşehrilerim,

Yeni bir yıla adım atmanın heyecanı ve umut dolu bir başlangıcın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geride bıraktığımız anılardan ders alarak, geleceğe umutla ve azimle bakmaya devam edeceğiz.

2025 yılı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Burdur'umuzu daha yaşanabilir, daha güzel bir kent haline getirme hedefimiz doğrultusunda yoğun çalışmalarla geçecektir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiçbir emekçinin alın terinin karşılıksız kalmadığı bir düzeni hep birlikte kurabilmek için sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Bu yıl da halkımızın ihtiyaçlarını önceliklendiren, kaynakları eşit ve adil bir şekilde paylaştıran anlayışımızı sürdüreceğiz. Her bir hemşerimizin mutluluğu, huzuru ve refahı için yeni projeler üretecek, gece gündüz demeden çalışacağız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmadan, Cumhuriyet değerlerimizi rehber edinerek Burdur'umuzda birliği, dayanışmayı ve güzellikleri çoğaltmayı sürdüreceğiz.

2025 yılının hepimiz için sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını temenni ediyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Sevgi ve saygılarımla."