Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Huzurevi Yaşlılarını Ziyaret Etti

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret ve yeni yıllarını kutlayan Başkan Ercengiz, "Hep birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Yeni yılda sizlerle daha sık bir araya gelmeyi ümit ediyorum. İyi ki varsınız... Öncelikle, hepinizin yeni yılını kutlarım. İnşallah 2025 yılı, 2024 yılından çok daha güzel ve umut dolu bir yıl olur. Sizlere hizmet etmek bizler için büyük bir onur. Tabii ki insanız, zaman zaman ufak tefek eksikliklerimiz ya da hatalarımız olabilir. Ancak bunları fark ettiğimizde en kısa sürede telafi etmeye çalışıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun" dedi.