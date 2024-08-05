Burdur Belediyesi Kent Lokantası\'na Yoğun İlgi

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(BURDUR) - Burdur Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete açılan Kent Lokantası, vatandaşların yoğun ilgisiyle faaliyete devam ediyor.

Burdur Belediyesi'nin hizmete açtığı Kent Lokantası'na ilgi sürüyor. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de bugün öğle yemeğini Kent Lokantası'nda yedi. Yemeğin ardından konuşan Ercengiz, "Hem bölgedeki esnafımız hem de kurum çalışanları yapılan hizmetten memnun olduklarını ifade ettiler. Her güzel şeyin karşılığının olduğunu görüyoruz. Teşekkür ediyoruz" dedi.