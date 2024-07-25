Burdur Belediyesi Kültür Gezileri Başlıyor

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(BURDUR) - Burdur Belediyesi'nin şehrin tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla yaşama geçirdiği kültür gezileri başlıyor.

Burdur Belediyesi'nin kültür gezilerinde ilk turda ziyaret edilecek yerler arasında Sagalassos Antik Kenti, İnsuyu Mağarası, Taş Oda Konağı, Bakibey Konağı, Burdur Müzesi; ikinci turda Doğa Tarihi Müzesi, Kent Belleği Evi, El Sanatları Merkezi, Lavanta bahçeleri-Lisinia ve Salda Gölü bulunuyor.

Geziye katılmak isteyen vatandaşlar, Burdur Belediyesi Çözüm Masası'ndan başvuruda bulunabilecek. Detaylı bilgi ve kayıt için 'www.burdur.bel.tr' ve 0 248 233 53 90 numaralı telefon hattı üzerinden bilgi alınabilecek.