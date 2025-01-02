Burdur Belediyesi'nden Regaip Kandili İkramı

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(BURDUR)- Burdur Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara 5 bin kutu kandil simidi dağıttı.

Burdur Belediye personeli, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla Gazi Caddesi, Otogar, Sanayi Sitesi, Bedesten Çarşısı, Aşağı Pazar, Ateşli Sanatlar Çarşısı esnaf ve iş yerlerine, 5 bin kutu Kandil Simidi dağıttı.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Regaip Kandili nedeniyle ekiplerimiz, şehrimizin çeşitli noktalarında esnaf ve vatandaşlarımıza kandil simidi ikram ediyor. Üç aylar, birlik ve beraberliğe, dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek bir dönemdir. Dostluk, kardeşlik, paylaşma ve birlik duygularımızın güçlendiği, manevi dünyamızda özel bir yeri olan Regaip Kandili'ni kutlar; tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dilerim" dedi.