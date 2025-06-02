Burdur'da 4 Gün Sonra Ölü Bulundu

1) 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

BURDUR'da 4 gündür haber alınamayan Halil Özel (61) evinde ölü bulundu.

Burdur merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 126'ncı sokaktaki müstakil evde yalnız yaşayan Halil Özel'den 4 gündür haber alamadıklarını söyleyen yakınları, bugün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine Özel'in evine ekipler yönlendirildi. Açık olan kapıdan içeri giren ekipler Halil Özel'i yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Halil Özel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özel'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.