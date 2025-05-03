Burdur'un Tefenni ilçesinde bir zanlı, tartıştığı kadını bıçakla yaraladı.
İlçedeki bir restoranda çalışan Sinan D. (57) ve Deniz A. (25) arasında tartışma çıktı.
Sinan D., tartışmanın büyümesiyle Deniz A'yı boğazından bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Tefenni Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekipler, Sinan D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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