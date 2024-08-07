Burdur\'da freni boşalan kamyonet refüje çıkarak durabildi

BURDUR'da freni boşalan kamyonet refüje çıkarak durabildiği kazayı sürücü yara almadan atlattı.
İnönü Bulvarı'nda dün akşam üzeri meydana gelen kazada Çatalpınar kavşağından Köprübaşı yönüne gitmekte olan Y.Ş. yönetimindeki Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait 15 DV 899 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çıkarak durabildi. Hasarın oluştuğu kamyonet çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
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