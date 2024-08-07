Burdur\'da freni boşalan kamyonet refüje çıkarak durabildi

Güncel

Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı

Sıcak havadan dolayı araçlar bu hale geldi

Esnafa dehşeti yaşattı! Önce sohbet etti sonra peş peşe tetiğe bastı

Biden\'ı çileden çıkaran telefon! Haniye suikastının ardından her şeyi itiraf etmişler

İsrail\'i tedirgin eden mesaj! Devlet televizyonunda saatlerce Sinvar\'ı tartıştılar

Prof. Dr. Oytun Erbaş\'tan Z kuşağı ile ilgili çarpıcı yorum!

Estetik için İspanya\'dan İstanbul\'a geldi! Ameliyatın ardından hayatını kaybetti

Adana\'da art arda 3 deprem! Vatandaşlar panikle kendini sokaklara attı

BURDUR'da freni boşalan kamyonet refüje çıkarak durabildiği kazayı sürücü yara almadan atlattı.

İnönü Bulvarı'nda dün akşam üzeri meydana gelen kazada Çatalpınar kavşağından Köprübaşı yönüne gitmekte olan Y.Ş. yönetimindeki Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait 15 DV 899 plakalı kamyonetin freni boşaldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüje çıkarak durabildi. Hasarın oluştuğu kamyonet çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.