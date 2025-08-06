Burdur\'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik bahçesinde düzenlenen toplantıda, il genelinde temmuz ayı içerisinde bin 157 olay meydana geldiğini söyledi.

Terörle mücadele faaliyetleri kapsamında 2 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Bilgihan, operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Bilgihan, asayiş olayları kapsamında, 345 olay meydana geldiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre alınan tedbirler sayesinde yüzde 6 azalma olduğunu ifade etti.

Mal varlığına karşı 37 olay meydana geldiğini dile getiren Bilgihan, 2024 yılı Temmuz ayına oranla meydana gelen olaylarda yüzde 20 azalma sağlandığını dile getirdi.

İfadeye yönelik 79 şüphelinin yakalanarak işlem yapıldığını anlatan Bilgihan, hapis cezasına yönelik aranan 83 zanlının tutuklandığını ve 162 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Organize suçlarla mücadele kapsamında suç örgüte yönelik 14 Temmuz'da Burdur merkezli 3 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüphelinin yakalandığını hatırlatan Bilgihan, yakalanan şüphelilerin sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandığını söyledi.