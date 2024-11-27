Burdur'da pazardan kıyafet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Özgür Mahallesi'nde kurulan salı pazarından farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen kıyafetler esnaflara teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Hırsızlığa 2 Tutuklama - Son Dakika
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