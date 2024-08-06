Burdur'da Husumetli Grupların Kavgası Sonucu İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da Husumetli Grupların Kavgası Sonucu İki Kişi Yaralandı

Burdur\'da Husumetli Grupların Kavgası Sonucu İki Kişi Yaralandı

Burdur'da iki husumetli grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfeklerin ateşlenmesi sonucu evin balkonunda oturan bir çift yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

06.08.2024 10:50
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BURDUR'da husumetli 2 grubun kavgası sırasında ateşlenen pompalı tüfeklerden seken saçmalar, evin balkonunda oturan Mustafa K. (73) ve Kamuran K. (65) çiftine isabet etti. Yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Burdur'da dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sığır Yolu Caddesi'nde husumetli iki grup pompalı tüfeklerle birbirine saldırdı. Bu sırada evlerinin balkonunda oturan Mustafa K. ile eşi Kamuran K., tüfekten açılan ateş sonrası seken saçmalar nedeniyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evli çift, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Çift tedavilerinin ardından ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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