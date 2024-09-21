Burdur\'da Kaza: Sürücü Yaralandı

Güncel

BURDUR'da şarampole düşerek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada Burdur'dan Büğdüz köyü yönüne gitmekte olan Musa I. (65) yönetimindeki 15 SF 877 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Musa I. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN