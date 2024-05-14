Burdur'da Müstakil Ev ve Otomotiv Yedek Parça Deposunda Yangınlar - Son Dakika
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Burdur'da Müstakil Ev ve Otomotiv Yedek Parça Deposunda Yangınlar

Burdur\'da Müstakil Ev ve Otomotiv Yedek Parça Deposunda Yangınlar

Burdur'da müstakil evde ve otomotiv yedek parça deposunda çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yassıgüme köyünde Gülümser Türken'e ait ahırda çıkan yangın kısa sürede samanlığa ve eve sıçradı. Ayrıca Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir otomotiv yedek parça deposunda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangınlar nedeniyle müstakil evde, samanlıkta, ahırda ve depoda hasar oluştu.

14.05.2024 18:29
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Burdur'da müstakil evde ve otomotiv yedek parça deposunda çıkan ve hasara neden olan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yassıgüme köyünde Gülümser Türken'e ait ahırda, elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede samanlığa ve eve sıçradı. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ayrıca Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir otomotiv yedek parça deposunda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği depodaki yangın müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangınlar nedeniyle müstakil evde, samanlıkta, ahırda ve depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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