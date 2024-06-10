Burdur'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasağı - Son Dakika
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Burdur'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasağı

Burdur\'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasağı

Burdur'da yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklığın artmasıyla orman yangını riskinin artması nedeniyle 15 Haziran-31 Ekim döneminde tabiat parkı, piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Sadece görevliler, izinli arıcılar ve izinli çobanlar bu alanlara girebilecek.

10.06.2024 16:55
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Burdur'da yangın riski nedeniyle 15 Haziran-31 Ekim döneminde tabiat parkı, piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklığın artmasıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirlere İlişkin Karar'a istinaden, Burdur ili sınırları dahilinde bulunan orman parkları ve tabiat parkları içerisindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar haricindeki ormanlık alanlara görevliler, izinli arıcılar ve izinli çobanlar haricinde 15 Haziran-15 Ekim 2024'te girilmesi yasaktır. Söz konusu kararda belirlenen günübirlik piknik yapılabilecek orman, tabiat parkları ve mesire alanlarında gerekli önlem alınarak ateş yakılmaksızın piknik yapılabilecektir."

Kaynak: AA

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