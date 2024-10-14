Burdur'da Üniversite Buluşmaları Düzenleniyor

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, öğrencilerin sorunlarına çözüm üretmek ve kentin geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak için "Üniversite Buluşmaları" kapsamında öğrencilerle bir araya gelecek

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, öğrencilerin sorunlarına çözüm üretmek ve kentin geleceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak için "Üniversite Buluşmaları" kapsamında öğrencilerle bir araya gelecek. Buluşmaların moderatörlüğünü Doç. Dr. Canan Gönüllü yapacak. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Başka şehirlerden kentimize gelerek burada üniversite eğitimi alan öğrencilerimizle tanışmak ve ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinlemek amacıyla Üniversite Buluşmaları düzenledik. Öğrenci arkadaşlarımızla öğrencilik hayatını ve kentimizin durumunu konuşacağız. 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 19.30'da Burdur Belediyesi Konferans Salonu (Anfi) bölümünde düzenleyeceğimiz Üniversite buluşmalarına ücretsiz servislerimizde imkanı da sağlayacağız. Tüm öğrencilerimizi davet ediyorum" dedi.