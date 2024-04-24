Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Burdur\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Burdur'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 425 kullanımlık uyuşturucu enjekte edilen kağıt ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İfade işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

24.04.2024 16:58
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Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 425 kullanımlık uyuşturucu enjekte edilen kağıt, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılardan 1'i emniyetteki ifade işlemlerinin ardından hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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