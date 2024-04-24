Burdur\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 425 kullanımlık uyuşturucu enjekte edilen kağıt, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılardan 1'i emniyetteki ifade işlemlerinin ardından hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.