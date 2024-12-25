Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yıldırım isabet eden evde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Kuzköy'de Ahmet Kurul'a ait müstakil evin çatısına yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda, ev sakinlerinin yaralanmadığı öğrenildi.
Ahşap çatısı, duvarları ve camları hasar alan ev, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Yıldırım Evi Vurdu - Son Dakika
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