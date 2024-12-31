Burdur Valisi\'nden Yeni Yıl Mesajı

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Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgihan, mesajında, yeni umutlar ve hedeflerle 2025 yılını karşılamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hoşgörünün, sevgi ve saygının hakim olduğu bir yıl temennisinde bulunan Bilgihan, yeni yılın umut ve beklentileri beraberinde getirdiğine değindi.

Bilgihan, yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesini vurgulayarak şunları kaydetti:

"2025 yılında öncelikli hedefimiz var olan potansiyelimizi, enerjimizi ve zamanımızı ilimiz refahını yükseltecek çalışmalar için harcamak, devam eden ve planlanan yatırımların sıkı şekilde takipçisi olarak şehrimizi marka şehir yapmak için hep birlikte daha çok çalışmaktır. Eğitim, kültür, tarım, hayvancılık ve doğal taş sektörünün önde gelen şehri olan Burdur'u 'Türkiye Yüzyılı' hedefine uygun olarak daha da ileriye taşıyacağız. Başta Burdurlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin yeni yılını en içten duygularla kutluyor, yeni yılın ülkemize ve bütün insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum."