Burhan'dan BM'ye Darfur Çağrısı

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PORT SUDAN, 24 Aralık (Xinhua) -- Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Abdulfettah el-Burhan (sağda), Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinde yer alan Port Sudan'da yaptıkları görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Ramtane Lamamra ile el sıkışıyor, 23 Aralık 2024.

Burhan pazartesi günü BM'ye Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesine silah girişinin ve El Faşir kentine yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını sağlayacak tedbirlerin alınması çağrısı yaptı. (Fotoğraf: Sudan Geçici Egemenlik Konseyi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)