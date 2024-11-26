Burhaniye Belediyesi, Düzenlenen Özel Yemekte Öğretmenleri Bir Araya Getirdi - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi, Düzenlenen Özel Yemekte Öğretmenleri Bir Araya Getirdi

Burhaniye Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında Burhaniyeli öğretmenleri bir araya getirdi. Programda konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve Ayşenur Alkan'ı anarak, "Bir ülkeyi geri bırakmak için o ülkeyi işgal etmeye gerek yok, yapacağınız tek şey eğitim sistemini bozmaktır" dedi.

26.11.2024 11:22
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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında Burhaniyeli öğretmenleri bir araya getirdi. Programda konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve Ayşenur Alkan'ı anarak, "Bir ülkeyi geri bırakmak için o ülkeyi işgal etmeye gerek yok, yapacağınız tek şey eğitim sistemini bozmaktır" dedi.

Burhaniye Belediyesi, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında Burhaniyeli öğretmenleri bir araya getirdi. Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü'ne özel yemek programında, emekli öğretmenlere şeref belgesi verilirken, göreve yeni başlayan öğretmenler ise yemin etti. Kültür Merkezi'ni dolduran yaklaşık 500'ün üzerinde öğretmen ve ailelerinin katıldığı program, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'nin konuşmasının ardından Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş'in konuşmaları ile devam etti.

"Bu uğurda can veren tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnet ile anıyorum"

İnsanın ilk eğitimini ailesinden aldığını ama toplumdaki yerinin belirlenmesini öğretmenlerin sağladığını belirterek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna vurgu yaptı. Başkan Deveciler, "Bir ülkeyi geri bırakmak için o ülkeyi işgal etmeye gerek yok, yapacağınız tek şey eğitim sistemini bozmaktır. Eğitim sistemi bozulduğunda ülke zaten geriye doğru gider, bu anlamlı günde Şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Ayşenur Alkan ve bu uğurda can veren tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnet ile anıyorum" dedi.

Program, emekli olan öğretmenlerin 'Hizmet Şeref Belgesi' alması ve göreve yeni başlayan öğretmenlerin yeminleri ile devam etti.

Ödül töreninin ardından sahneye çıkan müzik öğretmenleri ise katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı.

Kaynak: ANKA

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