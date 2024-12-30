Burhaniye Belediyesi Yılbaşı Süslemelerine Başladı

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(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, yeni yıl öncesi Cumhuriyet Meydanı, Ali Çetinkaya Caddesi ve Belediyesi Hizmet Binasını yılbaşı temalı figürler ve ışıklara süsledi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yeni yılda da hedeflerimiz doğrultusunda Burhaniye'miz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik İşleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçe merkezindeki meydan ve caddeler yılbaşı temalı figürlerle süslendi.

"2025 yılının ülkemiz, milletimiz ve Burhaniye'miz için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum"

Yeni yıl öncesinde açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yeni yıla yaklaşırken, yapmış olduğumuz ışıklandırma ve süslemelerle ilçemizde hemşehrilerimize yeni yılın heyecanını yaşatarak renkli bir atmosfer oluşturduk. 2025 yılının ülkemiz, milletimiz ve Burhaniye'miz için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Geride bırakacağımız 2024 yılı, Burhaniye'miz için birçok açıdan önemli bir yıl oldu. 'Değişen ve Gelişen Burhaniye' diyerek çıktığımız bu yolda, halkımızın teveccühleriyle ikinci dönemimize başlamanın haklı gururunu yaşadık. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçemizin her alanda kalkınması için özveriyle çalıştık, yeni yılda da hedeflerimiz doğrultusunda Burhaniye'miz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.