Burhaniye'de 5 Bin Kişilik İftar Programı Düzenlendi

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla 5 bin kişilik bir iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturduk. Ramazan ayı boyunca kurduğumuz iftar sofralarında binlerce vatandaşımızla ramazanın bereketini yaşadık. On bir ayın sultanı ramazanın bu yıl da sonuna geliyoruz. Birlik ve beraberliğimizin devam ettiği nice ramazanları eksilmeden yaşayalım" dedi.

Burhaniyeliler, Kadir Gecesi'nde Cumhuriyet Meydanı'nda 5 bin kişilik sofrada bir araya geldi. İftar yemeğine, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve eşi Nuriye Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Ayten Tuna, Tamer Midilli ve Ahmet Demir, Burhaniye Belediye Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Ünal Bayhan, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, Muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Kadir Gecesi iftar programında Deveciler, "Burhaniye Belediyesi olarak ramazan ayının ruhuna yakışır bir şekilde, veren elin görünmeyeceği paylaşımlar gerçekleştirdik. Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturduk. Ramazan ayı boyunca kurduğumuz iftar sofralarında binlerce vatandaşımızla ramazanın bereketini yaşadık. On bir ayın sultanı ramazanın bu yıl da sonuna geliyoruz. Birlik ve beraberliğimizin devam ettiği nice ramazanları eksilmeden yaşayalım. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik eder, barış ve kardeşliğin, hoşgörü ve huzurun bir arada olduğu nice bayramlar dilerim" dedi.