Burhaniye'de Çöp Atma Denetimleri Artırıldı

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi Çevre, Trafik ve Sağlık Komisyonu'nun önerisiyle 2024 yılında başlatılan "Çöp atma sokağına sahip çık" projesi kapsamında açık alanlara çöp atan vatandaşlara yönelik denetimler artırıldı.

Kocacami Mahallesi'nde yapılan çevre kontrol programına, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Belediye Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, Burhaniye Belediyesi Çevre, Trafik ve Sağlık Komisyonu Başkanı Muharrem Keskün ile Belediye Meclis Üyesi Çiğdem Karasakal Avcu, Burhaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Çevresini temiz tutan esnaf ve vatandaşlara teşekkür edilirken, kurallara uymayanlara uyarılarda bulunuldu. Belediye ekipleri tarafından yapılan uyarılara rağmen yere çöp atmaya devam eden vatandaşlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında cezai işlem uygulanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Burhaniye için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Çevresine duyarlılıkla yaklaşan, sokağına sahip çıkan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen çevremizi kirletmeye devam eden vatandaşlara cezai işlem uygulanacaktır. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Belediye'den yapılan açıklamada ise "'Çöp atma sokağına sahip çık' projesi kapsamında denetimler ilçe genelinde aralıksız olarak devam edecektir. Bu uyarılara rağmen çöp atanlara denetim yapan personel tarafından cezai işlem uygulanacaktır" denildi.