Burhaniye'de 'Düşten Düşünceye Zamansız Kadınlar' Gösterimi

(BALIKESİR) - Burhaniyeli kadınların görsel sunumlarıyla zenginleştirilen ve araştırmacı yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın anlatımıyla hazırlanan "Düşten Düşünceye Zamansız Kadınlar", Ören Amfi Tiyatro'da sanatseverlerle buluştu.

Düşten Düşünceye Zamansız Kadınlar'ın gösterimi, Ören Amfi Tiyatro'da kadınların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Gösterime Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de eşi Nuriye Deveciler ile birlikte katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Belediye Meclis üyeleri Aşkıbirce Uzkurt, Çiğdem Karasakal Avcu ve Esra Ersoy ile Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İstanbul Şube Başkanı Şima Sunder'inde katılım sağladığı gece sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, başta Başkan Deveciler olmak üzere, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, Gençlik Merkezi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gösterimi Burhaniyelilerle buluşturduğu için İlknur Güntürkün Kalıpçı'ya çiçek takdim edildi. Etkinliğe katılan tüm kadınlara katılım belgeleri sunuldu.